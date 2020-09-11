Формирования РФ на Донбассе три раза нарушили перемирие

10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли позиции ВСУ.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шум, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ.

Кроме того, два враждебных обстрелы зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого. Сначала враг применил трассирующими шар для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия".

Детали: Украинские военные оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В прифронтовых районах саперами ДСНС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.