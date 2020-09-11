За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини.

Джерело: карта РНБО

Деталі: Одужали за попередню добу 1128 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській областях (174).

Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 148 756 випадків COVID-19, 3 076 людей померли, 67 тисяч людей одужали.

Усього в Україні провели 1 806 428 тестів методом ПЛР.

Передісторія: