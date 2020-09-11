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В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

П'ятниця, 11 вересня 2020, 08:52
В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини.

Джерело: карта РНБО

Деталі: Одужали за попередню добу 1128 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській областях (174).

Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 148 756 випадків COVID-19, 3 076 людей померли, 67 тисяч людей одужали.

 

Усього в Україні провели 1 806 428 тестів методом ПЛР. 

Передісторія: 

  • 10 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. До червоної зони внесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.
  • Київ, Львів, Суми, Харків, Вінниця, Ужгород, Хмельницький потрапили до помаранчевої зони.  

Українська правда

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Теми: Covid-2019коронавірусУкраїна
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