В Україні новий антирекорд COVID-19: вперше понад 3 тисячі хворих
П'ятниця, 11 вересня 2020, 08:52
За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини.
Джерело: карта РНБО
Деталі: Одужали за попередню добу 1128 осіб.
Найбільше нових випадків захворювання виявили у Києві (404), Тернопільській (302), Одеській (283), Харківській (280), Хмельницькій (198), Львівській областях (174).
Загалом з початку епідемії в Україні підтвердили 148 756 випадків COVID-19, 3 076 людей померли, 67 тисяч людей одужали.
Усього в Україні провели 1 806 428 тестів методом ПЛР.
Передісторія:
- 10 вересня державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. До червоної зони внесли Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці.
- Київ, Львів, Суми, Харків, Вінниця, Ужгород, Хмельницький потрапили до помаранчевої зони.
Українська правда