За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Источник: карта СНБО

Детали: Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.

Всего в Украине провели 1 806 428 тестов методом ПЦР.

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