Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19

Пятница, 11 сентября 2020, 08:52
В Украине впервые более 3 тысяч больных COVID-19

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Источник: карта СНБО

Детали: Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.

 

Всего в Украине провели 1 806 428 тестов методом ПЦР.

Предыстория:

  • 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В красную зону отнесли Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.
  • Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ужгород, Хмельницкий попали в оранжевую зону.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Covid-2019коронавирусУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Covid-2019
Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде
Хорошее слово о Covid-19. Как пандемия открыла новые возможности в науке и медицине
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: