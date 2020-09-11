В Украине новый антирекорд COVID-19: впервые более 3 тысяч больных
Пятница, 11 сентября 2020, 08:52
За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.
Источник: карта СНБО
Детали: Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).
Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.
Всего в Украине провели 1 806 428 тестов методом ПЦР.
Предыстория:
- 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. До красной зоны внесли Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.
- Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ужгород, Хмельницкий попали в оранжевую зону.
Украинская правда