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В Украине новый антирекорд COVID-19: впервые более 3 тысяч больных

Пятница, 11 сентября 2020, 08:52

За минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Источник: карта СНБО

Детали: Выздоровели за предыдущие сутки 1128 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Киеве (404), Тернопольской (302), Одесской (283), Харьковской (280), Хмельницкой (198), Львовской областях (174).

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 148 756 случаев COVID-19, 3076 человек умерли, 67 тысяч человек выздоровели.

 

Всего в Украине провели 1 806 428 тестов методом ПЦР.

Предыстория:

  • 10 сентября государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. До красной зоны внесли Ивано-Франковск, Тернополь, Черновцы.
  • Киев, Сумы, Харьков, Винница, Ужгород, Хмельницкий попали в оранжевую зону.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирусУкраина


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