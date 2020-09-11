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Трамп продовжив дію указу, що дозволяє вводити санкції за втручання у вибори

П'ятниця, 11 вересня 2020, 09:35
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп у четвер опублікував заяву про продовження національної надзвичайної декларації з приводу іноземного втручання у вибори в США.

Як передає "Європейська правда", про це йдеться у заяві Трампа.

Як зазначає Трамп, хоча не було жодних доказів того, що іноземна держава вплинула на результати або підрахунок голосів на будь-яких виборах у Сполучених Штатах, іноземні держави історично прагнули використовувати вільну і відкриту політичну систему Америки. 

За його словами, з огляду на поширення інтернет-комунікацій в останні роки збільшилися і  масштаби та інтенсивність загрози іноземного втручання. 

"Здатність осіб, що знаходяться повністю або в значній частині за межами Сполучених Штатів, втручатися чи підривати довіру громадськості до виборів у Сполучених Штатах, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу до інфраструктури виборів і кампаній або таємного поширення пропаганди і дезінформації, як і раніше являє собою надзвичайну загрозу національній безпеці і зовнішній політиці Сполучених Штатів", - йдеться у заяві.

"З цієї причини надзвичайна ситуація в країні, оголошена 12 вересня 2018 року, має тривати і після 12 вересня 2020 року.  Тому відповідно до розділу 202 (d) Закону про національні надзвичайні ситуації (50 U. S. C. 1622(d)) я продовжую протягом 1 року дію національного надзвичайної ситуації, оголошеної у виконавчому указі 13848 у зв'язку із загрозою іноземного втручання або підриву суспільної довіри до виборів у Сполучених Штатах", - заявив Трамп.

Документ накладає на відомства зобов’язання повідомляти в офіс директора національної розвідки про факти втручання.

Втручання визначається в указі як спроба зламу "виборчої інфраструктури" або спроба змінити громадську думку за допомогою пропаганди в Інтернеті чи систематичних зливів секретної політичної інформації.

В указі також міститься заклик до проведення виконавчою владою оцінки зовнішніх загроз виборам в США і введенню санкцій відносно осіб, що беруть участь в таких зусиллях.

Що було раніше: Корпорація Microsoft повідомила про спроби російських, китайських та іранських хакерів втрутитись у президентські вибори в США. Компанія змогла завадити таким намаганням. 

Теми: СШАТрампвибори


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