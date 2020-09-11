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Трамп продлил действие указа, позволяющего вводить санкции за вмешательство в выборы

Пятница, 11 сентября 2020, 09:35
Трамп продлил действие указа, позволяющего вводить санкции за вмешательство в выборы
Фото whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в четверг опубликовал заявление о продлении национальной чрезвычайной декларации по поводу иностранного вмешательства в выборы в США.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Трампа.

Как отмечает Трамп, хотя не было никаких доказательств того, что иностранное государство повлияло на результаты или подсчет голосов на любых выборах в Соединенных Штатах, иностранные государства исторически стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки.

По его словам, учитывая распространение интернет-коммуникаций в последние годы увеличились и масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства.

"Способность лиц, находящихся полностью или в значительной части за пределами Соединенных Штатов, вмешиваться или подрывать доверие общественности к выборам в Соединенных Штатах, в том числе путем несанкционированного доступа к инфраструктуре выборов и кампаний или тайного распространения пропаганды и дезинформации по-прежнему представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.

"По этой причине чрезвычайная ситуация в стране, объявленная 12 сентября 2018 года, должна продолжаться и после 12 сентября 2020-го. Поэтому в соответствии с разделом 202 (d) Закона о национальных чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622 (d)) я продолжаю в течение года действие национальной чрезвычайной ситуации, объявленной в исполнительном указе 13848 в связи с угрозой иностранного вмешательства или подрыва общественного доверия к выборам в Соединенных Штатах", - заявил Трамп.

Документ накладывает на ведомства обязательства сообщать в офис директора национальной разведки о фактах вмешательства.

Вмешательство определяется в указе как попытка взлома "избирательной инфраструктуры" или попытка изменить общественное мнение с помощью пропаганды в интернете или систематических сливов секретной политической информации.

В указе также содержится призыв к проведению исполнительной властью оценки внешних угроз выборам в США и введению санкций в отношении лиц, участвующих в таких усилиях.

Что было раньше: Корпорация Microsoft сообщила о попытках российских, китайских и иранских хакеров вмешаться в президентские выборы в США. Компания смогла помешать этим попыткам.

Темы: СШАТрампвиборы
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