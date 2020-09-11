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У Донецьку й ще трьох окупованих містах Донбасу підвищать тарифи

П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:29
У Донецьку й ще трьох окупованих містах Донбасу підвищать тарифи

Ватажки так званої "ДНР" на окупованій частині Донецької області з 1 жовтня підвищать тарифи на теплопостачання і гарячу воду в чотирьох населених пунктах.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на Telegram-канал "Май ДНР"

Деталі: У Донецьку відбудеться збільшення на 28%, у Горлівці – на 17,8%, у Макіївці – на 5,1%, в селищі міського типу Новий Світ – на 72%.

В інших містах усе залишиться без змін.

Із жовтня в усіх населених пунктах під контролем бойовиків "ДНР" тариф для жителів стане єдиним і складе 681,10 рубля за 1 Гкал, а для бюджетних організацій та інших споживачів підвищиться на 1,15% – до 2 911,80 рубля за 1 Гкал .

В ОРДО підрахували, що підвищення тарифів торкнеться близько 40% домогосподарств. Розмір "комунальної квитанції" в зазначених містах збільшиться від 80 до 260 рублів з розрахунку оплати протягом року в залежності від площі квартири або на 10-13%.

Як пояснюють окупанти своєму населенню, "тарифи на послуги теплопостачання, що діють ще з довоєнного часу (з 2011 р), збиткові": витрати підприємства відшкодовуються лише на 54% і навіть "дотації з бюджету" покривають лише енергоносії і не вирішують проблему.

При цьому вони запевняють, що тарифи на теплову енергію для населення в ОРДО "залишаться в 6 разів нижче, ніж у (вільній – ред.) Україні".

"Українська правда" в Threads

Теми: ОРДЛОДонбасДонецькДонецька областьтарифи
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