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В Донецке и еще трех оккупированных городах Донбасса повысят тарифы

Пятница, 11 сентября 2020, 10:29
В Донецке и еще трех оккупированных городах Донбасса повысят тарифы

Главари так называемой "ДНР" на оккупированной части Донецкой области с 1 октября повысят тарифы на теплоснабжение и горячую воду в четырех населенных пунктах.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на Telegram-канал "Май ДНР"

Детали: В Донецке произойдет увеличение на 28%, в Горловке – на 17,8%, в Макеевке – на 5,1%, в поселке городского типа Новый Свет – на 72%.

В остальных городах все останется без изменений.

С октября во всех населенных пунктах под контролем боевиков "ДНР" тариф для жителей станет единым и составит 681,10 рубля за 1 Гкал, а для бюджетных организаций и прочих потребителей повысится на 1,15% – до 2 911,80 рубля за 1 Гкал.

В ОРДО подсчитали, что повышение тарифов коснется около 40% домохозяйств. Размер "коммунальной квитанции" в указанных городах увеличится от 80 до 260 рублей из расчета оплаты в течении года в зависимости от площади квартиры или на 10-13%.

Как объясняют оккупанты своему населению, "тарифы на услуги теплоснабжения, действующие еще с довоенного времени (с 2011 г.), убыточны": затраты предприятия возмещаются только на 54% и даже "дотации из бюджета" покрывают энергоносители и не решают проблему.

При этом они уверяют, что тарифы на тепловую энергию для населения в ОРДО "останутся в 6 раз ниже, чем в (свободной – ред.) Украине".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОДонбассДонецкДонецкая областьтарифы
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