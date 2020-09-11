Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Я не хотіла би, щоб Росія чи інші країни втручалися у наші справи – Тихановська

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:06
Я не хотіла би, щоб Росія чи інші країни втручалися у наші справи – Тихановська

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не хотіла би, щоб Росія чи будь-які інші країни втручалися у внутрішні справи Білорусі і вважає, що країна має піти "власним шляхом".

Джерело: інтерв’ю Тихановської польському виданню Rzeczpospolita

Пряма мова: "Нам потрібно вийти з політичної кризи. Пізніше ми побачимо, яким шляхом піти, російським чи європейським. Можливо, ми оберемо свій. Зрештою, ми не повинні дотримуватися виключно Росії і дивитись виключно на Європу. Ви так думаєте про нас, бо наш колишній президент проводив таку політику".

Деталі: За її словами, оновлена Білорусь не буде протистояти Росії, Європі, США та НАТО, а старатиметься мати добрі відносини з усіма країнами.

Пряма мова: "Не думаю, що білоруси мають щось проти Європи. Вони бачать, що це демократичні країни та високий рівень життя. Ми теж хочемо так жити.

Але ми також розуміємо, що Росія для нас також є доброзичливою країною, це дружня нація. Ми з ними пов’язані, у нас є дві державні мови: білоруська та російська. Ми хочемо жити дружбою з усіма. Я переконана, що новий президент Білорусі встановить такі дружні стосунки".

Тихановська додала, що 5 листопада закінчується термін повноважень Лукашенка. Після цієї дати жоден з його наказів не матиме законної сили.

Вона також зазначила, що президент Росії Володимир Путін "вирішив почекати" і не дуже активно підтримує виконувача обов'язків президента Білорусі Олександра Лукашенка: "Він не посилав жодного солдата, поки що він стоїть біля нього і спостерігає".

Пряма мова: "Ми просимо Росію, як і інші країни, поважати наш суверенітет. Все, що відбувається в нашій країні, не стосується наших сусідів. Ми хочемо вирішити це самостійно, без втручання. Тим паче, що немає причин вводити війська, ми маємо мирні демонстрації проти однієї людини. Я не хотіла би, щоб Росія втручалася у наші внутрішні справи".

Опозиціонерка вважає, що протести у країні продовжаться доки люди не переможуть.

При цьому Тихановська заявила, що повернеться у Білорусь.

Читайте також:

"Не хочу жити у великій в'язниці". Протести в Білорусі очима учасників

Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні

Нагадаємо: 

  • У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
  • Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ".

Українська правда
Теми: ТихановськаБілорусьРосіяПольщаЛукашенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Тихановська
ЄС і білоруська опозиція утворили консультативну групу
"Чекайте нашого сигналу": полк Калиновського і Тихановська звернулися до білорусів
Українські депутати влаштували першу розмову Тихановської та полку Калиновського
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: