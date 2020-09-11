Я не хотіла би, щоб Росія чи інші країни втручалися у наші справи – Тихановська
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що не хотіла би, щоб Росія чи будь-які інші країни втручалися у внутрішні справи Білорусі і вважає, що країна має піти "власним шляхом".
Джерело: інтерв’ю Тихановської польському виданню Rzeczpospolita
Пряма мова: "Нам потрібно вийти з політичної кризи. Пізніше ми побачимо, яким шляхом піти, російським чи європейським. Можливо, ми оберемо свій. Зрештою, ми не повинні дотримуватися виключно Росії і дивитись виключно на Європу. Ви так думаєте про нас, бо наш колишній президент проводив таку політику".
Деталі: За її словами, оновлена Білорусь не буде протистояти Росії, Європі, США та НАТО, а старатиметься мати добрі відносини з усіма країнами.
Пряма мова: "Не думаю, що білоруси мають щось проти Європи. Вони бачать, що це демократичні країни та високий рівень життя. Ми теж хочемо так жити.
Але ми також розуміємо, що Росія для нас також є доброзичливою країною, це дружня нація. Ми з ними пов’язані, у нас є дві державні мови: білоруська та російська. Ми хочемо жити дружбою з усіма. Я переконана, що новий президент Білорусі встановить такі дружні стосунки".
Тихановська додала, що 5 листопада закінчується термін повноважень Лукашенка. Після цієї дати жоден з його наказів не матиме законної сили.
Вона також зазначила, що президент Росії Володимир Путін "вирішив почекати" і не дуже активно підтримує виконувача обов'язків президента Білорусі Олександра Лукашенка: "Він не посилав жодного солдата, поки що він стоїть біля нього і спостерігає".
Пряма мова: "Ми просимо Росію, як і інші країни, поважати наш суверенітет. Все, що відбувається в нашій країні, не стосується наших сусідів. Ми хочемо вирішити це самостійно, без втручання. Тим паче, що немає причин вводити війська, ми маємо мирні демонстрації проти однієї людини. Я не хотіла би, щоб Росія втручалася у наші внутрішні справи".
Опозиціонерка вважає, що протести у країні продовжаться доки люди не переможуть.
При цьому Тихановська заявила, що повернеться у Білорусь.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ".