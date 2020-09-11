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Я не хотела бы, чтобы Россия или другие страны вмешивались в наши дела – Тихановская

Пятница, 11 сентября 2020, 12:06

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не хотела бы, чтобы Россия или любые другие страны вмешивались во внутренние дела Беларуси и считает, что страна должна пойти "своим путем".

Источник: интервью Тихановской польскому изданию Rzeczpospolita

Прямая речь: "Нам нужно выйти из политического кризиса. Позже мы увидим, каким путем пойти, российским или европейским. Возможно, мы выберем свой. В конце концов, мы не должны придерживаться исключительно России и смотреть исключительно на Европу. Вы так думаете о нас, потому что наш бывший президент проводил такую ​​политику".

Детали: По ее словам, обновленная Беларусь не будет противостоять России, Европе, США и НАТО, а будет стараться иметь хорошие отношения со всеми странами.

Прямая речь: "Не думаю, что белорусы имеют что-то против Европы. Они видят, что это демократические страны и высокий уровень жизни. Мы тоже хотим так жить.

Но мы также понимаем, что Россия для нас также является дружелюбной страной, это дружеская нация. Мы с ними связаны, у нас есть два государственных языка: белорусский и российский. Мы хотим жить дружбой со всеми. Я убеждена, что новый президент Беларуси установит такие дружеские отношения".

Тихановская добавила, что 5 ноября истекает срок полномочий Лукашенко. После этой даты ни один из его приказов не будет иметь законной силы.

Она также отметила, что президент России Владимир Путин "решил подождать" и не очень активно поддерживает исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко: "Он не посылал ни одного солдата, пока он стоит и наблюдает".

Прямая речь: "Мы просим Россию, как и другие страны, уважать наш суверенитет. Все, что происходит в нашей стране, не касается наших соседей. Мы хотим решить это самостоятельно, без вмешательства. Тем более, что нет причин вводить войска, мы за мирные демонстрации против одного человека. Я не хотела бы, чтобы Россия вмешивалась в наши внутренние дела".

Оппозиционерка считает, что протесты в стране продолжатся пока люди не победят.

При этом Тихановская заявила, что вернется в Беларусь.

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Напомним: 

  • В Беларуси с 9 августа постоянно проходят масштабные митинги против объявленной победы на них Александра Лукашенко, который 26 лет удерживает власть в стране в том числе путем преследования оппонентов и фальсификации выборов.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов. Однако 6 из 7 членов президиума совета уже либо оказались за решеткой либо были выдворены за пределы страны.
  • Александр Лукашенко заявил, что власть не отдаст, так как его "не для того избрал народ".

Украинская правда
Темы: ТихановскаяБеларусьРосcияПольшаЛукашенко


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