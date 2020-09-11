На Київщині через COVID-19 закрили частину шкіл і дитсадків

Станом на 10 вересня у 59 школах Київської області виявили випадки захворювання на коронавірус серед педагогічних працівників та учнів.

Джерело: сайт Київської облдержадміністрації з посиланням на голову КОДА Василя Володіна

Пряма мова: "Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати".

Деталі: За словами Володіна, школи та садочки змушені йти на такі непопулярні міри і переводити дітей на онлайн навчання.

Голова ОДА закликав мешканців Київщини з розумінням поставитися до таких заходів.

Наразі на дистанційну форму навчання переведені:

Васильківська ЗОШ №1

Васильківська ЗОШ №2,

Ірпінська ЗОШ № 15;

Застугнянська ЗОШ (Васильківський район),

Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ (Переяслав-Хмельницький район),

Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст (Баришівська ОТГ),

Пищиківський НВК (Фурсівська ОТГ),

Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст №3,

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Баришівський район),

Переяславська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7,

Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов,

Першотравенська філія ОНЗ, Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Обухівський район).

Крім того, в Київській області станом на 10 вересня закрито на карантин 11 дитсадків.

Що було раніше: На території Київської області на період карантину заборонили проведення концертів, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.