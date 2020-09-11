На Київщині через COVID-19 закрили частину шкіл і дитсадків
Станом на 10 вересня у 59 школах Київської області виявили випадки захворювання на коронавірус серед педагогічних працівників та учнів.
Джерело: сайт Київської облдержадміністрації з посиланням на голову КОДА Василя Володіна
Пряма мова: "Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати".
Деталі: За словами Володіна, школи та садочки змушені йти на такі непопулярні міри і переводити дітей на онлайн навчання.
Голова ОДА закликав мешканців Київщини з розумінням поставитися до таких заходів.
Наразі на дистанційну форму навчання переведені:
- Васильківська ЗОШ №1
- Васильківська ЗОШ №2,
- Ірпінська ЗОШ № 15;
- Застугнянська ЗОШ (Васильківський район),
- Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ (Переяслав-Хмельницький район),
- Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст (Баришівська ОТГ),
- Пищиківський НВК (Фурсівська ОТГ),
- Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст №3,
- Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Баришівський район),
- Переяславська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7,
- Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов,
- Першотравенська філія ОНЗ, Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Обухівський район).
Крім того, в Київській області станом на 10 вересня закрито на карантин 11 дитсадків.
Що було раніше: На території Київської області на період карантину заборонили проведення концертів, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.