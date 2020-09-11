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На Київщині через COVID-19 закрили частину шкіл і дитсадків

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:08
На Київщині через COVID-19 закрили частину шкіл і дитсадків
Фото viche.ck.ua

Станом на 10 вересня у 59 школах Київської області виявили випадки захворювання на коронавірус серед педагогічних працівників та учнів.

Джерело: сайт Київської облдержадміністрації з посиланням на голову КОДА Василя Володіна

Пряма мова: "Загальна кількість учнів, яких переведено на дистанційне навчання 7871. З них 5613 навчаються в 14 школах, які повністю переведені на дистанційне навчання. Ще 79 окремих класів (це 2258 учнів) у 44 закладах освіти переведені на самоізоляцію, тоді як школи в яких вони розташовані, продовжують працювати".

Деталі: За словами Володіна, школи та садочки змушені йти на такі непопулярні міри і переводити дітей на онлайн навчання.

Голова ОДА закликав мешканців Київщини з розумінням поставитися до таких заходів.

Наразі на дистанційну форму навчання переведені:

  • Васильківська ЗОШ №1
  • Васильківська ЗОШ №2,
  • Ірпінська ЗОШ № 15;
  • Застугнянська ЗОШ (Васильківський район),
  • Світанківське НВО, Хоцьківська ЗОШ (Переяслав-Хмельницький район),
  • Сезенківський ЗЗСО, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ст (Баришівська ОТГ),
  • Пищиківський НВК (Фурсівська ОТГ),
  • Яготинська СЗОШ І-ІІІ ст №3,
  • Семенівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Баришівський район),
  • Переяславська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7,
  • Білоцерківська СШ І-ІІІ ст. №1 з поглибленим вивченням слов’янських мов,
  • Першотравенська філія ОНЗ, Старобезрадичівська ЗОШ І-ІІІ ст. (Обухівський район).

Крім того, в Київській області станом на 10 вересня закрито на карантин 11 дитсадків.  

Що було раніше: На території Київської області на період карантину заборонили проведення концертів, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Українська правда

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Теми: Київська областькоронавірусосвіта
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