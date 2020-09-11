Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киевской области из-за COVID-19 закрыли часть школ и детсадов

Пятница, 11 сентября 2020, 12:08
В Киевской области из-за COVID-19 закрыли часть школ и детсадов
Фото viche.ck.ua

По состоянию на 10 сентября в 59 школах Киевской области выявили случаи заболевания коронавирусом среди педагогов и учащихся.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на председателя КОДА Василия Володина

Прямая речь: "Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение 7871. Из них 5613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы в которых они расположены, продолжают работать".

Детали: По словам Володина, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры и переводить детей на онлайн обучение.

Председатель ОГА призвал жителей Киевской области с пониманием отнестись к таким мерам.

Сейчас на дистанционную форму обучения переведены:

  • Васильковская ООШ №1
  • Васильковская ООШ №2,
  • Ирпенская ООШ № 15;
  • Застугнянская ООШ (Васильковский район),
  • Светанковское УВО, Хоцькивская ООШ (Переяслав-Хмельницкий район),
  • Сезенкивськое ЗОСО, Корживская ООШ I-III ст (Барышевская ОТГ),
  • Пищикивський УВК (Фурсовской ОТГ),
  • Яготинская ООШ I-III ст №3,
  • Семеновская ООШ I-III ст. (Барышевский район),
  • Переяславская ООШ I-III ступеней № 7,
  • Белоцерковская СШ I-III ст. №1 с углубленным изучением славянских языков,
  • Первомайский филиал ОУЗ, Старобезрадичивская ООШ I-III ст. (Обуховский район).

Кроме того, в Киевской области по состоянию на 10 сентября закрыты на карантин 11 детских садов. 

Что было раньше: На территории Киевской области на период карантина запретили проведение концертов, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Украинская правда
Темы: Киевская областькоронавирусобразование
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Киевская область
В Киеве и области работает ПВО
На Киевщине работает ПВО – ОВА
Запуск "Шахедов" по Киевской области: повреждена многоэтажка и 12 частных домов
Последние новости
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
Все новости...
Реклама: