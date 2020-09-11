В Киевской области из-за COVID-19 закрыли часть школ и детсадов

По состоянию на 10 сентября в 59 школах Киевской области выявили случаи заболевания коронавирусом среди педагогов и учащихся.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на председателя КОДА Василия Володина

Прямая речь: "Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение 7871. Из них 5613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы в которых они расположены, продолжают работать".

Детали: По словам Володина, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры и переводить детей на онлайн обучение.

Председатель ОГА призвал жителей Киевской области с пониманием отнестись к таким мерам.

Сейчас на дистанционную форму обучения переведены:

Васильковская ООШ №1

Васильковская ООШ №2,

Ирпенская ООШ № 15;

Застугнянская ООШ (Васильковский район),

Светанковское УВО, Хоцькивская ООШ (Переяслав-Хмельницкий район),

Сезенкивськое ЗОСО, Корживская ООШ I-III ст (Барышевская ОТГ),

Пищикивський УВК (Фурсовской ОТГ),

Яготинская ООШ I-III ст №3,

Семеновская ООШ I-III ст. (Барышевский район),

Переяславская ООШ I-III ступеней № 7,

Белоцерковская СШ I-III ст. №1 с углубленным изучением славянских языков,

Первомайский филиал ОУЗ, Старобезрадичивская ООШ I-III ст. (Обуховский район).

Кроме того, в Киевской области по состоянию на 10 сентября закрыты на карантин 11 детских садов.

Что было раньше: На территории Киевской области на период карантина запретили проведение концертов, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.