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В Киевской области из-за COVID-19 закрыли часть школ и детсадов

Пятница, 11 сентября 2020, 12:08
Фото viche.ck.ua

По состоянию на 10 сентября в 59 школах Киевской области выявили случаи заболевания коронавирусом среди педагогов и учащихся.

Источник: сайт Киевской облгосадминистрации со ссылкой на председателя КОДА Василия Володина

Прямая речь: "Общее количество учеников, которые переведены на дистанционное обучение 7871. Из них 5613 учатся в 14 школах, которые полностью переведены на дистанционное обучение. Еще 79 отдельных классов (это 2258 учеников) в 44 учебных заведениях переведены на самоизоляцию, тогда как школы в которых они расположены, продолжают работать".

Детали: По словам Володина, школы и садики вынуждены идти на такие непопулярные меры и переводить детей на онлайн обучение.

Председатель ОГА призвал жителей Киевской области с пониманием отнестись к таким мерам.

Сейчас на дистанционную форму обучения переведены:

  • Васильковская ООШ №1
  • Васильковская ООШ №2,
  • Ирпенская ООШ № 15;
  • Застугнянская ООШ (Васильковский район),
  • Светанковское УВО, Хоцькивская ООШ (Переяслав-Хмельницкий район),
  • Сезенкивськое ЗОСО, Корживская ООШ I-III ст (Барышевская ОТГ),
  • Пищикивський УВК (Фурсовской ОТГ),
  • Яготинская ООШ I-III ст №3,
  • Семеновская ООШ I-III ст. (Барышевский район),
  • Переяславская ООШ I-III ступеней № 7,
  • Белоцерковская СШ I-III ст. №1 с углубленным изучением славянских языков,
  • Первомайский филиал ОУЗ, Старобезрадичивская ООШ I-III ст. (Обуховский район).

Кроме того, в Киевской области по состоянию на 10 сентября закрыты на карантин 11 детских садов. 

Что было раньше: На территории Киевской области на период карантина запретили проведение концертов, такое решение приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. 

Украинская правда
Темы: Киевская областькоронавирусобразование


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