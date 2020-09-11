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Заборона концертів, дискотек та бенкетів почала діяти і в Київській області

П'ятниця, 11 вересня 2020, 11:15
Заборона концертів, дискотек та бенкетів почала діяти і в Київській області

На території Київської області на період карантину заборонено проведення концертів, таке рішення ухвалила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Київська обласна державна адміністрація, рішення обласної комісії ТЕБ та НС від 10 вересня

Дослівно: "Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 липня 2020 року №641 на території Київської області на період карантину заборонено проведення концертів, крім тих, які проводяться закладами культури у власних приміщеннях та для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності.

Крім того, обласною комісією заборонено проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів) та діяльність закладів громадського харчування при організації дозвілля – ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо. Заборону встановлено на час дії карантину.

При цьому наголошується, що вказані заклади можуть продовжувати працювати, але за умови дотримання карантинних обмежень".

Пряма мова голови КОДА Василя Володіна: "Ситуація із захворюванням на коронавірус в області з кожним днем стає все гострішою. На сьогодні вже 6554 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Лише за добу (9 вересня – ред.) виявлено 95 нових випадків. Тому я вкотре закликаю жителів Київщини бути відповідальними".

Нагадаємо: 26 серпня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня і доповнив постанову від 22 липня: навіть у "зеленій зоні" епідемічної небезпеки заборонив діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля, роботу розважальних закладів, нічних клубів, проведення дискотек, а також проведення концертів – "окрім тих, які проводяться закладами культури, і для яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності".

Розпорядження КМУ від 26 серпня
З постанови КМУ від 26 серпня
З постанови КМУ від 22 липня
З постанови КМУ від 22 липня

10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19: Київ – у "помаранчевій зоні", Київська область – переважно у "жовтій", але Ірпінь, Фастів, Києво-Святошинський і Яготинський райони – також "помаранчеві". 

Оновлені карантинні обмеження відповідно до епідемічних зон почнуть діяти 14 вересня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинКиївська область
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