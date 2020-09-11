Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:12
Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

У 404 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, семеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій. І вперше за весь період пандемії в Києві така кількість хворих за добу – 404. Із них – 33 дитини. Померли за добу семеро людей. Одужали за минулу добу 168 людей".

 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки.

Серед тих, хто захворіли: 215 жінок віком від 18 до 84 років і 14 дівчаток від чотирьох до 17 років. А також 156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина, подолали хворобу 5170 мешканців столиці.

Нагадаємо: За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини. Одужали минулої доби 1128 осіб.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: