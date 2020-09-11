Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:12

У 404 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, семеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій. І вперше за весь період пандемії в Києві така кількість хворих за добу – 404. Із них – 33 дитини. Померли за добу семеро людей. Одужали за минулу добу 168 людей".

 

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки.

Серед тих, хто захворіли: 215 жінок віком від 18 до 84 років і 14 дівчаток від чотирьох до 17 років. А також 156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина, подолали хворобу 5170 мешканців столиці.

Нагадаємо: За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини. Одужали минулої доби 1128 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

Тимошенко здолала COVID-19

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Усі новини...
коронавірус
Румунія знову у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін
Київ посилює карантин через входження до помаранчевої зони
На Київщині через COVID-19 закрили частину шкіл і дитсадків
Останні новини
13:36
Чверть росіян вважають свої сім'ї бідними
13:23
У фінансовому комітеті Ради допускають відставку Марченка
13:15
ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
13:14
фото На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
13:12
Тепер офіційно: НАЗЯВО знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета
13:11
Найєм: Керівник "Укроборонпрому" ще місяць тому написав заяву про звільнення
13:07
Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор
12:59
Лукашенко приїде у Москву 14 вересня
12:56
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки
12:34
Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін
Усі новини...