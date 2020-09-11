Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

У 404 мешканців столиці виявили минулої доби захворювання на коронавірус, семеро хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції

Пряма мова: "Новини, на жаль, - невтішні. Київ потрапив до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Це визначила урядова комісія з надзвичайних ситуацій. І вперше за весь період пандемії в Києві така кількість хворих за добу – 404. Із них – 33 дитини. Померли за добу семеро людей. Одужали за минулу добу 168 людей".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 81, Деснянському – 64, Дніпровському районі - 53 випадки.

Серед тих, хто захворіли: 215 жінок віком від 18 до 84 років і 14 дівчаток від чотирьох до 17 років. А також 156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років. Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 16 523. Всього коронавірус забрав життя 261 киянина, подолали хворобу 5170 мешканців столиці.

Нагадаємо: За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини. Одужали минулої доби 1128 осіб.