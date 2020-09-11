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Впервые в Киеве за сутки свыше 400 новых больных коронавирусом, семеро людей умерли

Пятница, 11 сентября 2020, 12:12

У 404 жителей столицы обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирусом, семь заболевших скончались.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Новости, к сожалению, - неутешительны. Киев попал в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности. Это определила правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям. И впервые за весь период пандемии в Киеве такое количество больных за сутки - 404. Из них - 33 ребенка. Умерли за сутки семь человек. Выздоровели за минувшие сутки 168 человек".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 81, Деснянском - 64, Днепровском районе - 53 случая.

Среди заболевших: 215 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 14 девочек от четырех до 17 лет. А также 156 мужчин в возрасте от 18 до 81 лет и 19 мальчиков от одного месяца до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 58 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523. Всего коронавирус унес жизни 261 киевлянина, преодолели болезнь 5170 жителей столицы.

Напомним: За минувшие сутки, 10 сентября, заболевания коронавирусом в Украине впервые подтвердили у 3144 человек, при этом погибли 53 человека. Выздоровели за прошедшие сутки 1128 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев


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