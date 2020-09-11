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Київ посилює карантин через входження до помаранчевої зони

П'ятниця, 11 вересня 2020, 12:18
Київ посилює карантин через входження до помаранчевої зони

У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на COVID-19 і входженням Києва до помаранчевої зони епідеміологічної небезпеки урядова комісія з надзвичайних ситуацій вирішила знову ввести у столиці низку додаткових обмежень.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Він повідомив, що входження у помаранчеву зону епідеміологічної небезпеки передбачає наступні обмеження:

- Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, та інших) заходів дозволене за участі не більше 220 осіб — 1 особа на 10 м2 площі будівлі

- Заборонена діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, - крім готелів

- Відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб

- Проведення медзакладами планових госпіталізацій теж тимчасово обмежене. Це не стосується надання медичної допомоги вагітним, новонародженим, пацієнтам з онкозахворюваннями, паліативним хворим та випадків, коли є ризик для життя пацієнта

- Заборонена діяльність спортивних залів та фітнес-центрів, крім закладів, що можуть забезпечити відвідування не більше 1 особи на 10 м2 приміщення

- Заборонений прийом дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - санаторіїв і таборів у столиці та передмісті

- Перевезення пасажирів автомобільним та міським громадським транспортом здійснюється тільки в кількості 50% місць для сидіння.

Також Кличко закликав поліцію відслідковувати переміщення хворих на самоізоляції.

Пряма мова: "Я хочу звернутися до Національної поліції! Ситуація із захворюваністю у столиці, як і в країні, – складна. Більшість хворих лікуються на самоізоляції. У багатьох пацієнтів, які отримали позитивний результат на вірус, хвороба протікає безсимптомно. І деякі хворі поводяться безвідповідально - відвідують громадські заклади.

Поліція, що отримує дані про хворих, зобов'язана відслідковувати переміщення пацієнтів, які перебувають на самоізоляції. І контролювати дотримання ними умов самоізоляції. Як того вимагає законодавство".

Нагадаємо: 10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. Зокрема, Київ перейшов з більш м'якої жовтої до жорсткішої помаранчевої зони.

Українська правда
Теми: КиївкарантинкоронавірусCovid-2019
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