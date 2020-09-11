Киев усиливает карантин из-за вхождения в оранжевую зону

В связи с увеличением количества больных COVID-19 и вхождением Киева в оранжевую зону эпидемиологической опасности правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям решила вновь ввести в столице ряд дополнительных ограничений.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Он сообщил, что вхождение в оранжевую зону эпидемиологической опасности предусматривает следующие ограничения:

- Проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных, и других) мероприятий разрешено при участии не более 220 человек - 1 человек на 10 м2 площади здания

- Запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, - кроме гостиниц

- Посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек

- Проведение медучреждениями плановых госпитализаций тоже временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаев, когда есть риск для жизни пациента

- Запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров, кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения

- Запрещен прием детей в детские учреждения оздоровления и отдыха-санатории и лагеря в столице и пригороде

- Перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Также Кличко призвал полицию отслеживать перемещение больных на самоизоляции.

Прямая речь: "Я хочу обратиться к Национальной полиции! Ситуация с заболеваемостью в столице, как и в стране, – сложная. Большинство больных лечатся на самоизоляции. У многих пациентов, получивших положительный результат на вирус, болезнь протекает бессимптомно. И некоторые больные ведут себя безответственно - посещают общественные заведения.

Полиция, которая получает данные о больных, обязана отслеживать перемещение пациентов, находящихся на самоизоляции. И контролировать соблюдение ими условий самоизоляции. Как того требует законодательство".

Напомним: 10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В частности, Киев перешел из более мягкой желтой в более жесткую оранжевую зону.