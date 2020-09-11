Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор

Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко.

Джерело: сайт прокуратури Львівщини

Деталі: Зазначається, що Войтенка призначено наказом Офісу генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.

Довідково: Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області (з січня 2020 року), а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Що передувало: Прокурор Львівської області Ірина Діденко 10 вересня повідомила, що припиняє повноваження на посаді. Причину свого звільнення вона не повідомила.

Діденко займала пост прокурора Львівської області з жовтня 2019 року.