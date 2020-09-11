Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:07
Житомир Today

Львівську обласну прокуратуру очолив Антон Войтенко.

Джерело: сайт прокуратури Львівщини

Деталі: Зазначається, що Войтенка призначено наказом Офісу генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років.

Довідково: Антон Войтенко народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

До призначення очільником Львівської обласної прокуратури, працював прокурором Рівненської області (з січня 2020 року), а також обіймав різні посади у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Що передувало: Прокурор Львівської області Ірина Діденко 10 вересня повідомила, що припиняє повноваження на посаді. Причину свого звільнення вона не повідомила. 

Діденко займала пост прокурора Львівської області з жовтня 2019 року.

Теми: прокуратураЛьвівщина


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін

Вперше в Києві за добу понад 400 нових хворих на коронавірус, семеро людей померли

Тимошенко здолала COVID-19

В Україні вперше понад 3 тисячі хворих COVID-19

фото, відеоІнспекція в районі зриву "тиші": активісти протестували під ОП та в Конча-Заспі

інфографікаДеркач у відповідь на санкції США обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Усі новини...
прокуратура
Двом співробітникам СБУ повідомили підозру в розголошенні держтаємниці
Прокурорка Львівської області пішла з посади
Масковий аферист у Києві "нагрів руки" на пів мільйона
Останні новини
13:36
Чверть росіян вважають свої сім'ї бідними
13:23
У фінансовому комітеті Ради допускають відставку Марченка
13:15
ВідеоТихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
13:14
фото На Житомирщині впав дельтаплан: пілот загинув
13:12
Тепер офіційно: НАЗЯВО знайшло плагіат в наукових роботах Шкарлета
13:11
Найєм: Керівник "Укроборонпрому" ще місяць тому написав заяву про звільнення
13:07
Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний прокурор
12:59
Лукашенко приїде у Москву 14 вересня
12:56
Падіння ВВП України за підсумками 7 місяців сповільнилося до 6,2% – Мінекономіки
12:34
Румунія знов у "зеленому" списку України, курорти для українців - без змін
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!