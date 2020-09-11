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Прокуратуру Львовской области возглавил 35-летний прокурор

Пятница, 11 сентября 2020, 13:07
Житомир Today

Львовскую областную прокуратуру возглавил Антон Войтенко.

Источник: сайт прокуратуры Львовской области

Детали: Отмечается, что Войтенко назначен приказом Офиса генерального прокурора с 11 сентября 2020 года сроком на 5 лет.

Справка: Антон Войтенко родился 22 октября 1984 года в г. Умань Черкасской области. Получил юридическое образование в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого. В органах прокуратуры работает с 2007 года.

До назначения главой Львовской областной прокуратуры, работал прокурором Ровенской области (с января 2020 года), а также занимал различные должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Что предшествовало: Прокурор Львовской области Ирина Диденко 10 сентября сообщила, что прекращает полномочия в должности.  О причине своего увольнения она не сообщила.

Диденко занимала пост прокурора Львовской области с октября 2019 года.

Украинская правда
Темы: прокуратураЛьвовщина


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