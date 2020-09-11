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Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:15
Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала всім охочим ставати членами Координаційної ради з подолання політичної кризи в Білорусі, на яку здійснюється тиск з боку влади.

Джерело: відеозвернення в Телеграм Тихановської та її довіреної особи Ольги Ковалькової

Пряма мова Тихановської: "Ми закликаємо вас підтримати Координаційну раду і стати її членами. Для цього достатньо подати заяву через онлайн-форму".

Деталі: За словами опозиціонерок, колишній президент Олександр Лукашенко всіляко заважає працювати Раді – кинув за грати членів президії Лілію Власову, Сергія Делевського, Марію Колеснікову і Максима Знака, затримав і видворив з країни Ольгу Ковалькову, піддав переслідуванню Павла Латушка.

Однак, зазначили вони, тиск на президію нічого не змінює, і Рада продовжує працювати.

Тихановська і Ковалькова також нагадали, що метою Координаційної ради є визнання недійсними офіційних результатів виборів президента 9 серпня, на яких безперечним переможцем був визнаний Олександр Лукашенко, і проведення нових виборів за міжнародними стандартами і з новим складом виборчих комісій, а також припинення політичних репресій в країні.

Що було раніше: Координаційна рада Білорусі вимагає негайного звільнення своїх затриманих колег, а також підтвердження можливості вільного повернення в країну опонентів Лукашенка.

Передісторія:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, згідно з якими Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановськаопозиція
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