Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала всім охочім ставати членами Координаційної ради з подолання політичної кризи в Білорусі, на яку здійснюється тиск з боку влади.

Джерело: відеозвернення в Телеграм Тихановської та її довіреної особи Ольги Ковалькової

Пряма мова Тихановської: "Ми закликаємо вас підтримати Координаційну раду і стати її членами. Для цього достатньо подати заяву через онлайн-форму".

Деталі: За словами опозиціонерок, колишній президент Олександр Лукашенко всіляко заважає працювати Раді – кинув за грати членів президії Лілію Власову, Сергія Делевського, Марію Колеснікову і Максима Знака, затримав і видворив з країни Ольгу Ковалькову, піддав переслідуванню Павла Латушка.

Однак, зазначили вони, тиск на президію нічого не змінює, і Рада продовжує працювати.

Тихановська і Ковалькова також нагадали, що метою Координаційної ради є визнання недійсними офіційних результатів виборів президента 9 серпня, на яких безперечним переможцем був визнаний Олександр Лукашенко, і проведення нових виборів за міжнародними стандартами і з новим складом виборчих комісій, а також припинення політичних репресій в країні.

Що було раніше: Координаційна рада Білорусі вимагає негайного звільнення своїх затриманих колег, а також підтвердження можливості вільного повернення в країну опонентів Лукашенка.

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