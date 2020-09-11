Тихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила всем желающим становиться членами Координационного совета по преодолению политического кризиса в Беларуси, на который осуществляется давление со стороны властей.

Источник: видеообращение в Телеграм Тихановской и ее доверенного лица Ольги Ковальковой

Прямая речь Тихановской: "Мы призываем вас поддержать Координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму".

Детали: По словам оппозиционерок, бывший президент Александр Лукашенко всячески мешает работать Совету – бросил за решетку членов президиума Лилию Власову, Сергея Делевского, Марию Колесникову и Максима Знака, задержал и выдворил з страны Ольгу Ковалькову, подверг преследованию Павла Латушко.

Однако, отметили они, давление на президиум ничего не меняет, и Совет продолжает работать.

Тихановская и Ковалькова также напомнили, что главной целью Координационного совета является признание недействительными официальных результатов выборов президента 9 августа, на которых бесспорным победителем был признан Александр Лукашенко, и проведение новых выборов по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекращение политических репрессий в стране.

Что было раньше: Координационный совет Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну оппонентов Лукашенко.

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