Тихановская предприняла попытку спасти от Лукашенко Координационный совет
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила всем желающим становиться членами Координационного совета по преодолению политического кризиса в Беларуси, на который осуществляется давление со стороны властей.
Источник: видеообращение в Телеграм Тихановской и ее доверенного лица Ольги Ковальковой
Прямая речь Тихановской: "Мы призываем вас поддержать Координационный совет и стать его членами. Для этого достаточно подать заявление через онлайн-форму".
Детали: По словам оппозиционерок, бывший президент Александр Лукашенко всячески мешает работать Совету – бросил за решетку членов президиума Лилию Власову, Сергея Делевского, Марию Колесникову и Максима Знака, задержал и выдворил з страны Ольгу Ковалькову, подверг преследованию Павла Латушко.
Однако, отметили они, давление на президиум ничего не меняет, и Совет продолжает работать.
Тихановская и Ковалькова также напомнили, что главной целью Координационного совета является признание недействительными официальных результатов выборов президента 9 августа, на которых бесспорным победителем был признан Александр Лукашенко, и проведение новых выборов по международным стандартам и с новым составом избирательных комиссий, а также прекращение политических репрессий в стране.
Что было раньше: Координационный совет Беларуси требует немедленного освобождения своих задержанных коллег, а также подтверждения возможности свободного возвращения в страну оппонентов Лукашенко.
Предыстория:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихановская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.