Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пропаганду в Білорусі курують 32 співробітники Russia Today – ЗМІ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 13:57

У Білорусі працює 32 співробітники російського телеканалу Russia Today і його структурного підрозділу відеоновин Ruptly. Вони "консультують" державне білоруське ТБ.

Джерело: "Єврорадіо" з посиланням на офіційну інформацію, поширювану RT

Деталі: Повідомляється, що всі ці працівники російського пропагандистського каналу живуть в чотирьох різних готелях в Мінську.

Відзначається, що ніхто зі співробітників RT офіційно не працює на білоруському телебаченні, але вони явно впливають на контент державних білоруських телеканалів. Співробітники RT і Ruptly консультують "білоруських колег" з безлічі питань — "так само, як робили це в Тунісі, Венесуелі, на Кубі, а Симоньян (Маргарита, керівник RT – ред.) навіть особисто консультувала китайців".

В RT заявляють, що їх представники "займаються в Білорусі своєю безпосередньою статутною діяльністю, фінансування якої щорічно публікується в законі "Про федеральний бюджет".

Теми: БілорусьтелебаченняпропагандаРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Полковник і прессекретар бригади підірвались на розтяжці біля Шумів на Донбасі

фото, відеоПросив "плюшки": НАБУ опублікувало матеріали слідства щодо Юрченка

Рада офіційно засудила дії Лукашенка

Кернес захворів на COVID-19: він у стабільно важкому стані

У Києві зафіксували рекордну кількість смертей від коронавірусу з початку пандемії

Венедіктова: Наразі оголосити підозру нардепові Юрченку неможливо

Усі новини...
Білорусь
Лукашенко під охороною автозаків приїхав "спілкуватися з ученими"
Тихановська зробила спробу врятувати від Лукашенка Координаційну раду
Лукашенко приїде у Москву 14 вересня
Останні новини
16:55
Керівництво "слуг" уже отримало заяву Юрченка про вихід із фракції
16:54
Влада Франківська проголосувала за відкриття шкіл попри "червону" зону: посилаються на Конституцію
16:39
Фонд держмайна виставив на аукціон перший об'єкт "Укрспирту" за майже 50 млн
16:25
Зеленський: У нас немає відносин з Росією, є тільки початок діалогу
16:13
На фінансування лікарень заклали лише половину коштів – Супрун
16:09
Американський есмінець Roosevelt прямує у Чорне море
16:09
У Києві з'явився ще один сервіс прокату електросамокатів
16:06
У Кабміні не виключають, що поділ України на райони зазнає змін
15:55
Офісу Зеленського прозвітували про вихід Юрченка з фракції "Слуга народу"
15:40
У перелік стратегічних партнерів України помістили Азербайджан, але не Румунію і Словаччину
Усі новини...