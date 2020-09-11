Пропаганду в Білорусі курують 32 співробітники Russia Today – ЗМІ

У Білорусі працює 32 співробітники російського телеканалу Russia Today і його структурного підрозділу відеоновин Ruptly. Вони "консультують" державне білоруське ТБ.

Джерело: "Єврорадіо" з посиланням на офіційну інформацію, поширювану RT

Деталі: Повідомляється, що всі ці працівники російського пропагандистського каналу живуть в чотирьох різних готелях в Мінську.

Відзначається, що ніхто зі співробітників RT офіційно не працює на білоруському телебаченні, але вони явно впливають на контент державних білоруських телеканалів. Співробітники RT і Ruptly консультують "білоруських колег" з безлічі питань — "так само, як робили це в Тунісі, Венесуелі, на Кубі, а Симоньян (Маргарита, керівник RT – ред.) навіть особисто консультувала китайців".

В RT заявляють, що їх представники "займаються в Білорусі своєю безпосередньою статутною діяльністю, фінансування якої щорічно публікується в законі "Про федеральний бюджет".