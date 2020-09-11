Пропаганду в Беларуси курируют 32 сотрудника Russia Today – СМИ

В Беларуси работает 32 сотрудника российского телеканала Russia Today и его структурного подразделения видеоновостей Ruptly. Они "консультируют" государственное белорусское ТВ.

Источник: "Еврорадио" со ссылкой на официальную информацию, распространяемую RT

Детали: Сообщается, что все эти работники российского пропагандистского канала живут в четырех разных отелях в Минске.

Отмечается, что никто из сотрудников RT официально не работает на белорусском телевидении, но они явно влияют на контент государственных белорусских телеканалов. Сотрудники RT и Ruptly консультируют "белорусских коллег" по множеству вопросов — "так же, как делали это в Тунисе, Венесуэле, на Кубе, а Симоньян (Маргарита, руководитель RT – ред.) даже лично консультировала китайцев".

В RT заявляют, что их представители "занимаются в Беларуси своей непосредственной уставной деятельностью, финансирование которой ежегодно публикуется в законе "О федеральном бюджете".