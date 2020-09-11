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Дуда сподівається, що до зустрічі з Зеленським могилу УПА у Польщі відновлять – ОПУ

П'ятниця, 11 вересня 2020, 16:08
Дуда сподівається, що до зустрічі з Зеленським могилу УПА у Польщі відновлять – ОПУ
Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський запросив президента Польщі Анджея Дуду відвідати Україну у жовтні, останній висловив сподівання, що до цього часу знімуться з порядку денного деякі питання історичної пам’яті.

Джерело: Офіс президента за результатами розмови 11 вересня

Дослівно: "Президент України порушив питання історичної пам’яті, а саме – внесення до реєстру військових поховань та відновлення легальної української могили на горі Монастир біля с. Верхрати. Президент Польщі зауважив, що сподівається, що вже до наступної зустрічі глав держав це питання буде знято з порядку денного".

Деталі: Також під час розмови президенти обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Білорусі, обговорили кроки, спрямовані на протидію поширенню коронавірусу, безпекову ситуацію на Донбасі.

Зеленський висловив подяку офіційній Варшаві та особисто Дуді "за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави".

Він також нагадав, що 11 вересня проходить зустріч радників лідерів країн "Нормандської четвірки" в Берліні і висловив сподівання, що зустріч лідерів країн "Нормандської четвірки" "відбудеться незабаром".

  

Українська правда

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Теми: ЗеленськийДудаПольща
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