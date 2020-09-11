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Дуда надеется, что до встречи с Зеленским могилу УПА в Польше восстановят – ОПУ

Пятница, 11 сентября 2020, 16:08
Дуда надеется, что до встречи с Зеленским могилу УПА в Польше восстановят – ОПУ
Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Польши Анджея Дуду посетить Украину в октябре, последний выразил надежду, что к этому времени снимутся с повестки дня некоторые вопросы исторической памяти.

Источник: Офис президента по результатам разговора 11 сентября

Дословно: "Президент Украины поднял вопрос исторической памяти, а именно – внесения в реестр воинских захоронений и восстановления легальной украинской могилы на горе Монастырь возле с. Верхраты. Президент Польши отметил, что надеется, что уже к следующей встрече глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня".

Детали: Также во время разговора президенты обменялись мнениями относительно развития ситуации в Беларуси, обсудили шаги, направленные на противодействие распространению коронавируса, ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Зеленский выразил благодарность официальной Варшаве и лично Дуде "за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

Он также напомнил, что 11 сентября проходит встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Берлине и выразил надежду, что встреча лидеров стран "Нормандской четверки" "состоится в скором времени".

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДудаПольша
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