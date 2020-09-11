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Глава Мін'юсту похвалився ремонтами в СІЗО за кошти арештантів

П'ятниця, 11 вересня 2020, 17:36
Глава Мін'юсту похвалився ремонтами в СІЗО за кошти арештантів

Протягом менше ніж 5 місяців Міністерство юстиції відремонтувало 8 камер в українських слідчих ізоляторах, і зробило це за кошти, які поступили від оренди платних камер з поліпшеними умовами проживання.

Джерело: пресслужба Мін'юсту із посиланням на голову відомства Дениса Малюську

Пряма мова: "Платні камери стали одним із джерел фінансування поліпшення загальних умов у СІЗО, оскільки в держбюджеті коштів на це не передбачено. Гроші від таких платних послуг ідуть до спеціального фонду слідчого ізолятора, з якого і фінансуються поточні та капітальні ремонти в ньому".

Деталі: За його словами, загалом станом на 11 вересня безкоштовних камер відремонтували на загальну суму 239 709 грн. Найбільше таких приміщень облаштували в Київському СІЗО: 2 камери по 12 місць та 4 камери по 3 місця. Витратили на ці ремонти 215 767 грн. Ще одну камеру на 12 місць облаштували в Сумському слідчому ізоляторі за 17 973 грн. Крім того, за 5 968 грн одномісне безкоштовне приміщення відремонтували в Миколаївському СІЗО.

Міністр зазначив, що умови перебування у відремонтованих безкоштовних і в платних камерах дещо відрізняються – в останніх кращий санвузол, телевізор та ліжка, та й площа самої камери на одну людину більша.

 

Нагадаємо: У квітні стало відомо, що міністерство юстиції в межах реформи вирішило зробити у слідчих ізоляторах платні камери підвищеного комфорту.

Українська правда

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Теми: СІЗОМалюськаМін'юст
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