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Глава Минюста похвастался ремонтами в СИЗО за средства арестантов

Пятница, 11 сентября 2020, 17:36

В течение меньше чем 5 месяцев Министерство юстиции отремонтировало 8 камер в украинских следственных изоляторах, и сделало это за средства, которые поступили от аренды платных камер с улучшенными условиями проживания.

Источник: пресс-служба Минюста со ссылкой на главу ведомства Дениса Малюську

Прямая речь: "Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, поскольку в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем".

Детали: По его словам, в целом по состоянию на 11 сентября бесплатных камер отремонтировали на общую сумму 239 709 грн. Больше всего таких помещений обустроили в Киевском СИЗО: 2 камеры по 12 мест и 4 камеры по 3 места. Потратили на эти ремонты 215 767 грн. Еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском следственном изоляторе за 17 973 грн. Кроме того, за 5 968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО.

Министр отметил, что условия пребывания в отремонтированных бесплатных и в платных камерах несколько отличаются – в последних лучший санузел, телевизор и кровати, да и площадь самой камеры на одного человека больше.

 

Напомним: В апреле стало известно, что Министерство юстиции в рамках реформы решило сделать в следственных изоляторах платные камеры повышенного комфорта.

Украинская правда
Темы: СИЗОМалюськаМинюст


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