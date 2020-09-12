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Представник України в ТКГ підтвердив, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

Субота, 12 вересня 2020, 01:19
Представник України в ТКГ підтвердив, що Рада розгляне зміни до постанови про місцеві вибори

11 вересня в Берліні на переговорах політрадник країн "нормандської четвірки" сторони погодили, що український парламент розгляне зміни до постанови про вибори на окупованому Донбасі.

Джерело: представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін, передає "Інтерфакс-Україна".

Деталі: Костін підтвердив слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака, який за підсумками зустрічі ТКГ заявив, що Верховна Рада розгляне постанову, "яка коригує ту постанову, яка була ухвалена 15 липня".

За словами представника України, йдеться про зміни, які передбачає постанова, внесена в Раду 28 липня депутатом Олександром Качурою.

Пряма мова Костіна: "Сьогодні на зустрічі було визначено, що на розгляді українського парламенту є проєкт про внесення змін до постанови про призначення місцевих виборів, який передбачає редакцію пункту 4".

Деталі: Як повідомляє Громадське, нинішня постанова про місцеві вибори, яку затвердила рада, передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутися лише після припинення окупації, виведення усіх незаконних збройних формувань з території України та відновлення контролю за кордонами.

Водночас у запропонованих Раді змінах ці пункти відсутні. Так, вони передбачають, що місцеві вибори на окупованих територіях можна буде провести за умови повного роззброєння, демілітаризації та реінтеграції відповідно до стандартів ООН та Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориДонбасРосіяокупація
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