Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак за підсумками зустрічі представників "нормандської четвірки" в Берліні заявив, що "прориву досягнуто не було", але Верховна Рада нібито змінить постанову, яку ухвалила 15 липня.

Джерело: Козак журналістам

Пряма мова Козака: "Проривів немає. На жаль, не можу похвалитися тим, що з усіх питань вдалося досягти узгоджених рішень…

Ви знаєте, що каменем спотикання є тверда позиція України - я маю на увазі кількість голосів в парламенті України - щоб відійти від мінських угод. Домовилися, що найближчим часом у Верховній Раді буде розглянуто постанову, яка коригує ту постанову, яка було ухвалена 15 липня".

Деталі: Зокрема, за словами Козака, питання проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні не обговорювалося і немає "підстав для його проведення".

Як повідомив Козак, політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" домовилися підтримати режим тиші на Донбасі.

Дата проведення нової зустрічі політрадників "нормандської четвірки" поки невідома. Пресслужба президента України на момент написання новини не прокоментувала переговори в Берліні.

Довідково: 15 липня Верховна Рада підтримала на засідання постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з постановою місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо: 11 вересня о 15:00 у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні почалися переговори політрадник країн "нормандської четвірки".

Вони тривали 7 годин.