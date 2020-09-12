Представитель Украины в ТКГ подтвердил, что Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах

11 сентября в Берлине на переговорах политсоветник стран "нормандской четверки" стороны согласовали, что украинский парламент рассмотрит изменения в постановление о выборах на оккупированном Донбассе.

Источник: представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин, передает "Интерфакс-Украина".

Детали: Костин подтвердил слова заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака, который по итогам встречи ТКГ заявил, что Верховная Рада рассмотрит постановление, "которая корректирует то постановление, которое было принято 15 июля".

По словам представителя Украины, речь идет об изменениях, которые предусматривает постановление, внесенное в Совет 28 июля депутатом Александр Качур.

Прямая речь Костина: "Сегодня на встрече было определено, что на рассмотрении украинского парламента является проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, предусматривающий редакцию пункта 4".

Детали: Как сообщает Громадське, нынешнее постановление о местных выборах, которую утвердил совет, предполагает, что местные выборы на оккупированных территориях могут произойти только после прекращения оккупации, вывода всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины и восстановление контроля за границами.

В то же время в предложенных Раде изменениях эти пункты отсутствуют. Так, они предусматривают, что местные выборы на оккупированных территориях можно будет провести при условии полного разоружения, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.