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Степанов про COVID-19: Ми йдемо не за найкращим сценарієм, нам може не вистачити лікарів

Субота, 12 вересня 2020, 03:20
Степанов про COVID-19: Ми йдемо не за найкращим сценарієм, нам може не вистачити лікарів
ФОТО ЛЮДМИЛИ АНТОНЕНКО

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що з огляду на темпи поширення COVID-19 Україні може не вистачити лікарів для допомоги новим пацієнтам.

Джерело: етер програми "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Виходячи з того, з якою легкістю ми перевалили за 2 тисячі, а потім – за три тисячі, а з іншої сторони - легковажне ставлення до санітарних правил, - все це говорить, що ми йдемо не за найкращим сценарієм, м’яко кажучи…Нам елементарно може не вистачити лікарів в якийсь момент".

Деталі: В країнах Європи лідерами антирейтингу з загальної кількості виявлених заражень є Росія, Іспанія та Великобританія, Україна займає 7 місце. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 24-му місці.

Нагадаємо: За попередню добу, 10 вересня, захворювання на коронавірус в Україні вперше підтвердили у 3144 осіб, при цьому загинули 53 людини. Одужали минулої доби 1128 осіб.

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Теми: коронавірус
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