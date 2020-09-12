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Степанов о COVID-19: Мы идем не по лучшему сценарию, нам может не хватить врачей

Суббота, 12 сентября 2020, 03:20
Степанов о COVID-19: Мы идем не по лучшему сценарию, нам может не хватить врачей
ФОТО ЛЮДМИЛИ АНТОНЕНКО

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что учитывая темпы распространения COVID-19 Украина может не хватить врачей для помощи новым пациентам.

Источник: эфир программы "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Исходя из того, с какой легкостью мы перевалили за 2000, а затем - по три тысячи, а с другой стороны - легкомысленное отношение к санитарных правил, - все это говорит, что мы идем не по лучшим сценарием, мягкие мягко говоря... Нам элементарно может не хватить врачей в какой-то момент".

Детали: В странах Европы лидерами антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место. В соответствующем мировом антирейтинге Украина уже на 24-м месте.

Напомним: За минувшие сутки, 10 сентября, заболевания коронавирусом в Украине впервые подтвердили у 3144 человек, при этом погибли 53 человека. Выздоровели за прошедшие сутки 1128 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Читайте также: Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

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Темы: коронавирус
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