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ООС: порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано

Субота, 12 вересня 2020, 07:34
ООС: порушень домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано

Протягом 11 вересня обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 11 вересня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою. Наші воїни продовжують виконувати поставлені завдання та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки".

Деталі: 11 вересня у прифронтових районах саперами ДСНС України розміновано понад 10 гектарів території та передано на знищення 42 вибухонебезпечних предмети.

Всього з початку проведення ООС піротехнічні підрозділи обстежили 8267 гектарів території та 23 гектари акваторії. Вилучено та знешкоджено 48 366 вибухонебезпечних предметів.

Завершено відновлення 10 будинків, ще на 33 об’єктах роботи тривають.

Теми: ООСДонбас
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