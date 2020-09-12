ООС: нарушений договоренностей со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано

В течение 11 сентября обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня сохраняется в полной мере. Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки".

Детали: 11 сентября во прифронтовых районах саперами ДСНС Украины разминировано более 10 гектаров территории и передано на уничтожение 42 взрывоопасных предмета.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8267 гектаров территории и 23 гектаров акватории. Изъято и уничтожено 48366 взрывоопасных предметов.

Завершено восстановление 10 домов, еще на 33 объектах работы продолжаются.