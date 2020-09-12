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У ЄС обговорюють санкції проти пропагандистів РФ через підтримку Лукашенка

Субота, 12 вересня 2020, 08:30
Євгеній Рожков і Маргарита Симоньян

Включення до санкційного списку ЄС російських пропагандистів, які підтримують режим Олександра Лукашенка, могло б стати потужним  застережним сигналом для Кремля.

Джерело: депутат Європарламенту з Німеччини Сергій Лагодинський, якого цитує Укрінформ

Деталі: Під час вебінару "Нова Білорусь без Лукашенка: будуючи європейську стратегію" депутат наголосив, що до РФ потрібно застосувати тиск через підтримку Лукашенка.

Лагодинський запропонував розширити санкційний список та включити до нього російських пропагандистів, зокрема функціонерів RT, які провели інтерв’ю з Лукашенком в дуже агресивній тональності стосовно народу Білорусі та його волевиявлення.

Пряма мова: "Я думаю, що ключі від ситуації (у Білорусі - УП) зараз зовсім не в Брюсселі, а, на жаль, у Москві. Залишається питання, що нам з цим робити. Заяви Путіна та його інформаційних структур є доволі зрозумілими – він прийняв рішення підтримати Лукашенка. В цих умовах ми маємо застосувати тиск. Наша позиція була дуже чіткою стосовно дій Кремля у випадку з Навальним. Ймовірно, настав час бути настільки ж зрозумілими щодо позиції Москви у випадку з Білоруссю.

Якщо включити пропагандистів з російськими паспортами до списку "білоруських" санкцій, це буде потужним сигналом. Ми ще маємо з’ясувати, чи можливо це з правової точки зору, але це могло б стати потужним посланням, що ми бачимо, хто є реальними ворогами та опонентами демократичної опозиції та демократичного руху в Білорусі".

Що передувало: Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, дав інтерв'ю представникам провідних російських ЗМІ. Захід проходив у Мінську в Палаці Незалежності. На інтерв'ю до Лукашенка приїхали головний редактор міжнародного телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян, кореспондент "Першого каналу" Антон Верницький, ведучий програми "Вести" на телеканалі "Росія 1" Євген Рожков, головний редактор радіостанції "Говорить Москва" Роман Бабаян.

Нагадаємо: Найближчими днями офіційний Вашингтон буде готовий оголосити додатковий перелік індивідуальних санкцій проти осіб, відповідальних за фальсифікації виборів у Білорусі.

Раніше країни Європейського Союзу узгодили внесення до санкційного списку 40 представників білоруського режиму.

Теми: ЗМІсанкціїБілорусьРосіяЄС


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