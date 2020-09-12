В ЕС обсуждают санкции против пропагандистов РФ из-за поддержки Лукашенко

Включение в санкционный список ЕС российских пропагандистов, поддерживающих режим Александра Лукашенко, могло бы стать мощным предупреждающим сигналом для Кремля.

Источник: депутат Европарламента из Германии Сергей Лагодинский, которого цитирует Укринформ

Детали: Во время вебинара "Новая Беларусь без Лукашенко: строя европейскую стратегию" депутат подчеркнул, что на РФ нужно оказать давление из-за поддержки Лукашенко.

Лагодинский предложил расширить санкционный список и включить в него российских пропагандистов, в частности функционеров RT, которые провели интервью с Лукашенко в очень агрессивной тональности в отношении народа Беларуси и его волеизъявления.

Прямая речь: "Я думаю, что ключи от ситуации (в Беларуси - УП) сейчас вовсе не в Брюсселе, а, к сожалению, в Москве. Остается вопрос, что нам с этим делать. Заявления Путина и его информационных структур довольно понятны – он принял решение поддержать Лукашенко. В этих условиях мы должны применить давление. Наша позиция была очень четкой относительно действий Кремля в случае с Навальным. Вероятно, настало время быть столь же понятными относительно позиции Москвы в случае с Беларусью.

Если включить пропагандистов с российскими паспортами в список "белорусских" санкций, это будет мощным сигналом. Мы еще должны выяснить, возможно ли это с правовой точки зрения, но это могло бы стать мощным посланием, что мы видим, кто является реальными врагами и оппонентами демократической оппозиции и демократического движения в Беларуси".

Что предшествовало: Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, дал интервью представителям ведущих российских СМИ. Мероприятие проходило в Минске во Дворце Независимости. На интервью к Лукашенко приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Напомним: в ближайшие дни официальный Вашингтон будет готов объявить дополнительный список индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов в Беларуси.

Ранее страны Европейского союза согласовали внесение в санкционный список 40 представителей белорусского режима.