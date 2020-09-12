До стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція

Оперативники поліції Київщини затримали росіянина, причетного до перестрілки у місті Українка, що сталася на початку вересня.

Джерело: МВС України у Телеграм

Деталі: Як заявили правоохоронці, одним з учасників інциденту виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

Дослівно: "Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд".

Нагадаємо: група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, розгорівся конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві жителі застосували мисливську зброю.

Тоді до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулись троє чоловіків, один із них пізніше втік.