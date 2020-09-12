До стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція
Субота, 12 вересня 2020, 12:43
Оперативники поліції Київщини затримали росіянина, причетного до перестрілки у місті Українка, що сталася на початку вересня.
Джерело: МВС України у Телеграм
Деталі: Як заявили правоохоронці, одним з учасників інциденту виявився 32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.
Дослівно: "Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд".
Нагадаємо: група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, розгорівся конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві жителі застосували мисливську зброю.
Тоді до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулись троє чоловіків, один із них пізніше втік.
Українська правда