Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

До стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція

Субота, 12 вересня 2020, 12:43
До стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція

Оперативники поліції Київщини затримали росіянина, причетного до перестрілки у місті Українка, що сталася на початку вересня.

Джерело: МВС України у Телеграм

Деталі: Як заявили правоохоронці, одним з учасників інциденту виявився  32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

 

Дослівно: "Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд".

Нагадаємо: група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, розгорівся конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві жителі застосували мисливську зброю.

Тоді до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулись троє чоловіків, один із них пізніше втік.

Українська правда
Теми: Київська областьМВСзброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Київська область
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Київський онкоцентр переплачує за унітази і фарбу на ремонті за 70 млн
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: