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До стрілянини у кафе на Київщині причетний росіянин, його схопили – поліція

Субота, 12 вересня 2020, 12:43

Оперативники поліції Київщини затримали росіянина, причетного до перестрілки у місті Українка, що сталася на початку вересня.

Джерело: МВС України у Телеграм

Деталі: Як заявили правоохоронці, одним з учасників інциденту виявився  32-річний громадянин Російської Федерації, який вже мав проблеми із законом.

 

Дослівно: "Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі. Запобіжний захід йому обере суд".

Нагадаємо: група осіб приїхала на автівках із Києва до кафе у місто Українка, розгорівся конфлікт, який переріс у стрілянину з травматичної зброї. У відповідь на це місцеві жителі застосували мисливську зброю.

Тоді до лікарні з пораненнями від травматичної зброї звернулись троє чоловіків, один із них пізніше втік.

Українська правда
Теми: Київська областьМВСзброя


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