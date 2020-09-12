К стрельбе в кафе на Киевщине причастен россиянин, его схватили – полиция
Суббота, 12 сентября 2020, 12:43
Оперативники полиции Киевской области задержали россиянина, причастного к перестрелке в городе Украинка, которая произошла в начале сентября.
Источник: МВД Украины в Телеграм
Детали: Как заявили правоохранители, одним из участников инцидента оказался 32-летний гражданин Российской Федерации, который уже имел проблемы с законом.
Дословно: "Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы. Меру пресечения ему изберет суд".
Напомним: группа лиц приехала на машинах из Киева в кафе в город Украинка, там разгорелся конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные жители применили охотничье оружие.
Тогда в больницу с ранениями от травматического оружия обратились трое мужчин, один из них позже сбежал.
Украинская правда