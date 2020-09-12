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Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Субота, 12 вересня 2020, 15:29

В умовах помаранчевого рівня епідеміологічної небезпеки, який діятиме в Києві з 14 вересня, столичні школи будуть працювати в очному та змішаному форматах.

Джерело: в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, якого цитує пресслужба КМДА

Пряма мова: "На сьогодні небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, на карантин закрито всього дві з 428 шкіл. У той же час ми маємо бути готовими до будь-якого сценарію розвитку епідемії. Керівники всіх шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання. 14 вересня школи працюють за тим самим сценарієм, як і на минулому тижні, а в разі будь-яких змін – усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей. Ми вводимо цю систему, щоб батьки не плутались у повідомленнях посадовців різного рівня, а чітко розуміли графік своєї дитини".

Деталі: в. о. першого заступника голови КМДА зауважив, що в столиці вже є ефективний досвід роботи дитячих садочків під час карантину, і школи також мають гідно пройти цей шлях.

За його словами, столична влада "зробила все для забезпечення закладів освіти всім необхідним для дезінфекції та безпеки дітей і вчителів".

Мондриївський звернувся до батьків школярів: "Будьте відповідальними, навіть при найменших симптомах респіраторного захворювання у дитини не відправляйте її до школи та зверніться до лікаря".

Нагадаємо: 10 вересня Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила епідемічне зонування в Україні за рівнем небезпеки поширення COVID-19. Зокрема, Київ перейшов з більш м'якої жовтої до жорсткішої помаранчевої зони.

Українська правда
Теми: освітаКиївкарантин


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