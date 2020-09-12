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Киевские школы переходят на обучение в условиях "оранжевой" зоны

Суббота, 12 сентября 2020, 15:29
Киевские школы переходят на обучение в условиях оранжевой зоны

В условиях оранжевого уровня эпидемиологической опасности, который будет действовать в Киеве с 14 сентября, столичные школы будут работать в очном и смешанном форматах.

Источник: и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, которого цитирует прессслужба КГГА

Прямая речь: "На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыты всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений – все родители получат уведомление от классных руководителей своих детей. Мы вводим эту систему, чтобы родители не путались в сообщениях должностных лиц разного уровня, а четко понимали график своего ребенка".

Детали: и. о. первого заместителя председателя КГГА отметил, что в столице уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны достойно пройти этот путь.

По его словам, столичная власть "сделала все для обеспечения учебных заведений всем необходимым для дезинфекции и безопасности детей и учителей".

Мондрыивский обратился к родителям школьников: "Будьте ответственными, даже при малейших симптомах респираторного заболевания у ребенка не отправляйте его в школу и обратитесь к врачу".

Напомним: 10 сентября Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям обновила эпидемическое зонирование в Украине по уровню опасности распространения COVID-19. В частности, Киев перешел из более мягкой желтой в более жесткую оранжевую зону.

Украинская правда
Темы: образованиеКиевкарантин
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