Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса

Субота, 12 вересня 2020, 19:55
Фото: Український ПЕН

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер і актор Ахтем Сеітаблаєв.

Джерело: Український ПЕН

Деталі: Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві.

Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Нагороду йому вручив декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

Довідка: Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, співорганізаторами премії є Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера".

2019 року лауреатом премії імені Василя Стуса став театральний режисер Влад Троїцький.

Лауреатами премії в різні роки ставали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Гудзяк.

Ахтем Сеітаблаєв – український та кримськотатарський кіноактор, режисер. Він працював, зокрема, над кінокартинами "Кіборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут" та фільмом "Номери" за п'єсою Олега Сенцова.

Читайте також: Ахтем Сеітаблаєв про роботу під час карантину та успіх кримськотатарського кінематографу

Українська правда
Теми: культуракіно


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону, якщо НАТО там "не ворушиться"

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Усі новини...
культура
"Оскар" тепер вручатимуть за новими правилами: більше жінок, ЛГБТ та рас
У Зеленського висловились на захист співів у День Незалежності
У "Бумбоксі" та "Океані Ельзи" відреагували на пісенний номер до Дня Незалежності
Останні новини
20:30
Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону, якщо НАТО там "не ворушиться"
20:09
Прем’єр Британії закликав схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС
19:55
Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса
19:28
Зеленський про вибори: Україна дає можливості, і я цьому приклад
19:00
СБУ розслідує розголошення даних у справі "вагнерівців" – Гончаренко
18:56
Дати або маршрут: Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміни у квитках
18:47
На Донбасі у суботу тихо
18:36
Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів
18:11
"Доступні кредити 5-7-9%" розширять на фермерів – Зеленський
17:57
ЄС закликав Росію до негайних дій у справі викраденого чеченського активіста
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!