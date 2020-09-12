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Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса

Субота, 12 вересня 2020, 19:55
Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса
Фото: Український ПЕН

Лауреатом премії імені Василя Стуса 2020 року став український кінорежисер і актор Ахтем Сеітаблаєв.

Джерело: Український ПЕН

Деталі: Церемонія нагородження відбулася 12 вересня у Києві.

Ахтем Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Нагороду йому вручив декан Києво-Могилянської Бізнес-Школи Олександр Саврук.

Довідка: Премія імені Василя Стуса була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком (1928-2014). Її щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

Починаючи з 2016 року, співорганізаторами премії є Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера".

2019 року лауреатом премії імені Василя Стуса став театральний режисер Влад Троїцький.

Лауреатами премії в різні роки ставали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Гудзяк.

Ахтем Сеітаблаєв – український та кримськотатарський кіноактор, режисер. Він працював, зокрема, над кінокартинами "Кіборги", "Чужа молитва", "Захар Беркут" та фільмом "Номери" за п'єсою Олега Сенцова.

Читайте також: Ахтем Сеітаблаєв про роботу під час карантину та успіх кримськотатарського кінематографу

Українська правда

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Теми: культуракіно
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