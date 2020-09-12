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Режиссер Сеитаблаев стал лауреатом премии имени Василия Стуса

Суббота, 12 сентября 2020, 19:55
Фото: Украинский ПЕН

Лауреатом премии имени Василия Стуса 2020 года стал украинский кинорежиссер и актер Ахтем Сеитаблаев.

Источник: Украинский ПЕН

Детали: Церемония награждения состоялась 12 сентября в Киеве.

Ахтем Сеитаблаев получил диплом, денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасеном и скульптором Станиславом Кадочниковым. Награду ему вручил декан Киево-Могилянской Бизнес Школы Александр Саврук.

Справка: Премия имени Василия Стуса была основана в 1989 году Украинской ассоциацией независимой творческой интеллигенции во главе с Евгением Сверстюком (1928-2014). Ее ежегодно вручают литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам, культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Начиная с 2016 года, соорганизаторами премии является Украинский ПЕН, Киево-Могилянская Бизнес-Школа и издательство "Дух і Літера".

В 2019 году лауреатом премии имени Василия Стуса стал театральный режиссер Влад Троицкий.

Лауреатами премии в разные годы становились Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинская, Василий Овсиенко, Иван Светличный, Мирослав Маринович, Евгений Захаров, Владимир Вятрович, Мария Бурмака, Сашко Положинский, Святослав Вакарчук, Тарас Компаниченко, сестры Тельнюк, Александра Коваль, Сергей Жадан, Борис Гудзяк.

Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымскотатарский киноактер, режиссер. Он работал, в частности, над кинокартинами "Киборги", "Чужая молитва", "Захар Беркут" и фильмом "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

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Украинская правда
Темы: культуракино


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