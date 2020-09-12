Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

За тиждень від COVID-19 в Україні померли більше 300 людей

Субота, 12 вересня 2020, 21:10

За підсумками тижня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 11 098 людей.

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ

 

Деталі: Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За тиждень було проведено 161 497 ПЛР-досліджень.

Що передувало: За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі  

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Усі новини...
коронавірус
На Сумщині через коронавірус закрили відділення екстреної допомоги
У Києві за добу виявили 428 випадків Covid-19, п'ять людей померли
Коронавірус: рекордні 72 смерті та більше 3 тисяч заражень
Останні новини
22:26
Венедіктова заявила, що Піскун сам передумав бути її радником
21:37
фотоУ Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі
21:21
Разумков каже, що глобальних змін у Кабміні поки не планується
21:10
За тиждень від COVID-19 в Україні померли більше 300 людей
20:30
Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться
20:09
Прем’єр Британії закликав схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС
19:55
Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса
19:28
Зеленський про вибори: Україна дає можливості, і я цьому приклад
19:00
СБУ розслідує розголошення даних у справі "вагнерівців" – Гончаренко
18:56
Дати або маршрут: Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміни у квитках
Усі новини...