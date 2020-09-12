За тиждень від COVID-19 в Україні померли більше 300 людей
За підсумками тижня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 11 098 людей.
Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ
Деталі: Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.
Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
За тиждень було проведено 161 497 ПЛР-досліджень.
Що передувало: За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.
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