За тиждень від COVID-19 в Україні померли більше 300 людей

За підсумками тижня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 11 098 людей.

Джерело: Центр громадського здоров'я МОЗ

Деталі: Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За тиждень було проведено 161 497 ПЛР-досліджень.

Що передувало: За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.

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