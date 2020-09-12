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Коронавірус: рекордні 72 летальних випадки та більше 3 тисяч заражень

Субота, 12 вересня 2020, 08:51

За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи, зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 12 вересня

Деталі: Найбільше заражень у п'ятницю виявили у столиці – 428.

Також у Києві 11 вересня від Covid-19 померли 5 людей.

Серед лідерів по поширенню вірусу також Харківська (292 заражень, 6 летальних випадків) та Тернопільська області (280 заражень, 2 летальних випадки).

 

Нагадаємо: минулий рекорд за кількістю смертей в Україні був зафіксований 7 вересня, тоді коронавірус забрав життя 57 пацієнтів.

Вперше кількість нових випадків коронавірусу перевищила позначку у 3 тисячі 10 вересня, тоді виявили 3144 нових заражень.

Українська правда
Теми: коронавірусУкраїнаепідемія


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