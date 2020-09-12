За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Джерело: дані РНБО станом на ранок 12 вересня, МОЗ

Деталі: Найбільше заражень у п'ятницю виявили у Києві – 428.

Крім того, у столиці 11 вересня від Covid-19 померли 5 людей.

Серед лідерів по поширенню вірусу також Харківська (292 заражень, 6 летальних випадків) та Тернопільська області (280 заражень, 2 летальних випадки).

Дослівно: "12 вересня (станом на 9:00) в Україні 151 859 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 148 летальних, 68 346 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 103 нові випадки. Загалом проведено

1 834 165 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужав 1 341 пацієнт".

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Нагадаємо: минулий рекорд за кількістю смертей в Україні був зафіксований 7 вересня, тоді коронавірус забрав життя 57 пацієнтів.

Вперше кількість нових випадків коронавірусу перевищила позначку у 3 тисячі 10 вересня, тоді виявили 3144 нових заражень.