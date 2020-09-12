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За неделю от COVID-19 в Украине умерло более 300 человек

Суббота, 12 сентября 2020, 21:10
За неделю от COVID-19 в Украине умерло более 300 человек

По итогам недели количество активных больных COVID-19 в Украине выросло на 11 098 человек.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

 

Детали: В течение недели, с 4 по 10 сентября, зафиксировано 17 805 новых случаев заболевания, 305 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 6392 человека выздоровели.

Больше всего активных больных на 10 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

За неделю было проведено 161 497 ПЦР-исследований.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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