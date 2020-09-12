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Разумков каже, що глобальних змін у Кабміні поки не планується

Субота, 12 вересня 2020, 21:21
Разумков каже, що глобальних змін у Кабміні поки не планується

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що найближчим часом не варто очікувати кардинальних перестановок у Кабінеті міністрів, а ВР допрацює до кінця скликання.

Джерело: Разумков в ефірі NewsOne у суботу, пише "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я не думаю, що ми найближчим часом будемо бачити глобальну ротацію в Кабінеті міністрів.

Колеги виступали з критикою деяких міністрів. З чимось я можу бути згоден, з чимось, я думаю, ні. Але сьогодні під час бюджетного процесу ... і в умовах тих виклик, які стоять перед державою ... говорити про глобальну трансформацію Кабінету міністрів сьогодні і найближчим часом, я думаю, не варто".

Деталі: На уточнююче запитання, чи можуть бути ротації в економічному блоці Кабміну, Разумов відповів: "Теоретично можливо. Це може бути ініційовано і одним народним депутатом, а зала буде визначатися: підтримати чи відхилити цю пропозицію".

Разумков також вважає, що парламент ІХ скликання допрацює до кінця своєї каденції. За його словами, на сьогоднішній день немає законних підстав для дострокового припинення повноважень нинішнього скликання парламенту.

Теми: Разумков ДмитроКабінет міністрів
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