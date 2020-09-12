Разумков говорит, что глобальных изменений в Кабмине пока не предвидится

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров, а ВР доработает до конца созыва.

Источник: Разумков в эфире NewsOne в субботу, пишет "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров.

Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет. Но сегодня во время бюджетного процесса… и в условиях тех вызов, которые стоят перед государством… говорить о глобальной трансформации Кабинета министров сегодня и в ближайшее время, я думаю, не стоит".

Детали: На уточняющий вопрос, могут ли быть ротации в экономическом блоке Кабмина, Разумов ответил: "Теоретически возможно. Это может быть инициировано и одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать или отклонить это предложение".

Разумков также считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.