У суботу декілька десятків людей у Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі.

Джерело: Радіо Свобода

Всі фото: Радіо Свобода

Деталі: Учасники акції заявили, що не визнають перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та додали, що вони виступають на підтримку білоруських дівчат та жінок, які виходять на акції протесту.

Учасники акції після невеликого мітингу пройшли від Майдану Незалежності до посольства Білорусі.

Більшість жінок були одягнені у червоно-білі кольори.

Що передувало: 12 вересня у столиці Білорусі, Мінську, відбувся Марш жінок, під час якого міліція затримала декілька десятків протестувальників.