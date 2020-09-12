Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі

Субота, 12 вересня 2020, 21:37
Радіо Свобода

У суботу декілька десятків людей у Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі.

Джерело: Радіо Свобода

 
Всі фото: Радіо Свобода

Деталі: Учасники акції заявили, що не визнають перемоги Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі та додали, що вони виступають на підтримку білоруських дівчат та жінок, які виходять на акції протесту.

Учасники акції після невеликого мітингу пройшли від Майдану Незалежності до посольства Білорусі.

Більшість жінок були одягнені у червоно-білі кольори.

 
 
 
 

Що передувало: 12 вересня у столиці Білорусі, Мінську, відбувся Марш жінок, під час якого міліція затримала декілька десятків протестувальників.

Теми: КиївакціїБілорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться

Зеленський пообіцяв назвати партію-бенефіціара танкера Delfi після виборів

фото, відеоЖіночий марш у Мінську: 10 тисяч учасників, десятки затриманих

Голова Чернігівської ОДА подав у відставку

Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони

Дрон ОБСЄ зафіксував біля лінії зіткнення на Донбасі важке озброєння окупантів

Усі новини...
Київ
Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони
У Києві за добу виявили 428 випадків Covid-19, п'ять людей померли
Прем`єр-ліга. "Динамо" та "Десна" завершили матч унічию
Останні новини
22:26
Венедіктова заявила, що Піскун сам передумав бути її радником
21:37
фотоУ Києві провели Марш солідарності з жінками Білорусі
21:21
Разумков каже, що глобальних змін у Кабміні поки не планується
21:10
За тиждень від COVID-19 в Україні померли більше 300 людей
20:30
Лукашенко сказав відвести війська від західного кордону: недешево обходиться
20:09
Прем’єр Британії закликав схвалити проєкт закону, що порушує угоду з ЄС
19:55
Режисер Сеітаблаєв став лауреатом премії імені Василя Стуса
19:28
Зеленський про вибори: Україна дає можливості, і я цьому приклад
19:00
СБУ розслідує розголошення даних у справі "вагнерівців" – Гончаренко
18:56
Дати або маршрут: Авіакомпанія LOT скасувала плату за зміни у квитках
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!