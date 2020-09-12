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В Киеве провели Марш солидарности с женщинами Беларуси

Суббота, 12 сентября 2020, 21:37
Радио Свобода

В субботу несколько десятков человек в Киеве провели Марш солидарности с женщинами Беларуси.

Источник: Радио Свобода

 
Все фото - Радио Свобода

Детали: Участники акции заявили, что не признают победы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси и добавили, что они выступают в поддержку белорусских девушек и женщин, которые выходят на акции протеста.

Участники акции после небольшого митинга прошли от Майдана Независимости к посольству Беларуси.

Большинство женщин были одеты в красно-белые цвета.

 
 
 
 

Что предшествовало: 12 сентября в столице Беларуси, Минске, состоялся Марш женщин, во время которого милиция задержала несколько десятков протестующих.

Темы: КиевакцииБеларусь


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