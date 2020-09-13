З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців

12 вересня коронавірус підтвердили у 129 мешканців Чернівецької області.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторія області протестувала 564 зразки. Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 12117 буковинців.

Окрім того, у суботу вилікувались від захворювання ще 84 особи. Таким чином побороли недугу вже 7143 людини.

За словами Осачука, лише за минулу добу до лікарень госпіталізували 75 буковинців.

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