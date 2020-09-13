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З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців

Неділя, 13 вересня 2020, 00:20
З початку пандемії на коронавірус захворіли більше 12 тисяч буковинців

12 вересня коронавірус підтвердили у 129 мешканців Чернівецької області. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: Цього дня лабораторія області протестувала 564 зразки. Загалом з початку пандемії коронавірус виявили у 12117 буковинців. 

Окрім того, у суботу вилікувались від захворювання ще 84 особи. Таким чином побороли недугу вже 7143 людини. 

За словами Осачука, лише за минулу добу до лікарень госпіталізували 75 буковинців. 

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Нагадаємо: 

  • Протягом тижня, з 4 по 10 вересня, зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, 305 людей померли від ускладнень, спричинених COVID-19, а 6392 людини одужали.
  • За минулу добу, 11 вересня, в Україні від коронавірусу померли 72 особи (найбільша кількість смертей за день з початку епідемії), зафіксували 3103 нових випадки зараження.

Українська правда

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Теми: коронавірусЧернівецька область
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