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С начала пандемии на коронавирус заболели более 12 тысяч буковинцев

Воскресенье, 13 сентября 2020, 00:20
С начала пандемии на коронавирус заболели более 12 тысяч буковинцев

12 сентября коронавирус подтвердили у 129 жителей Черновицкой области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лаборатория области протестовала 564 образцов. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 12 117 буковинцев.

Кроме того, в субботу вылечились от заболевания еще 84 человека. Таким образом побороли болезнь уже 7143 жители области..

По словам Осачука, только за минувшие сутки в больницы госпитализировали 75 буковинцев. 

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Напомним: 

  • В течение недели, с 4 по 10 сентября, зафиксировано 17 805 новых случаев заболевания, 305 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, а 6392 человека выздоровели.
  • За минувшие сутки, 11 сентября, в Украине от коронавируса умерли 72 человека (наибольшее количество смертей за день с начала эпидемии), зафиксировали 3103 новых случая заражения.

Украинская правда
Темы: коронавирусЧерновицкая область
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