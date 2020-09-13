С начала пандемии на коронавирус заболели более 12 тысяч буковинцев

12 сентября коронавирус подтвердили у 129 жителей Черновицкой области.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в facebook

Детали: В этот день лаборатория области протестовала 564 образцов. Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили в 12 117 буковинцев.

Кроме того, в субботу вылечились от заболевания еще 84 человека. Таким образом побороли болезнь уже 7143 жители области..

По словам Осачука, только за минувшие сутки в больницы госпитализировали 75 буковинцев.

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